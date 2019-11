Mit ihren sexy Selfies und noch viel heißeren Nacktfotos hat Kim Kardashian in den vergangenen Jahren die Schlagzeilen beherrscht. Doch damit soll jetzt endgültig Schluss sein, erklärte die 39-Jährige im Interview mit „The Cut“. Der Grund für das Nackedei-Aus: „Ich glaube, ich mache mir einfach nicht mehr so viel daraus, Tonnen an Fotos im Stringbikini zu schießen. Und ich denke, ich entwickle mich in eine Richtung, in der es nicht wichtig ist, damit mithalten zu können.“