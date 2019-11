Auch Frösche zählen zu den Beutetieren der Fischotter Dank des strengen europaweiten Schutzes wird der einst nahezu ausgestorbene Fischotter in Österreich langsam wieder heimisch. „Doch kaum ist die Population auf dem Weg der Besserung, tritt die Politik den Tier- und Naturschutz erneut mit Füßen“, kritisieren Naturschützer. Hunderte Tiere stünden auf der Abschussliste, in Kärnten gelte eine umstrittene Verordnung, die jährlich mehr als 40 Fischotter das Leben koste. Niederösterreich plane sogar den Abschuss von 180 Tieren in den nächsten drei Jahren, heißt es.