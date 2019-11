Der britischen Thronfolger Prinz Charles hat Berichten zufolge seine Neuseeland-Reise abgekürzt und ist am Rückweg nach Großbritannien, um seinem Bruder Prinz Andrew gehörig die Leviten zu lesen. Der zweitälteste Sohn von Queen Elizabeth II. steht derzeit im Kreuzfeuer der Kritik, weil er in einem TV-Interview zwar Verbindungen zum US-Geschäftsmann Jeffrey Epstein zugegeben hat, aber zugleich bestritt, sich an eines der Opfer erinnern zu können, das ausgesagt hatte, als 17-Jährige von Epstein mehrmals zum Sex mit dem Prinzen gezwungen worden zu sein.