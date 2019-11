Schon seit Längerem hatten die Suchtmittelbeamten des Landeskriminalamts in Wien den Mann im Visier. Als der Österreicher wieder einmal Kokain im Wert von knapp 7500 Euro verkaufte, schlugen die Ermittler schließlich blitzschnell und ohne lange zu fackeln zu. Das brachte dann aber erst einen richtig großen Stein ins Rollen. Denn es folgten mithilfe von „Kommissaren auf vier Pfoten“ Hausdurchsuchungen in den „Bunkern“ des Verdächtigen in Ebergassing im Bezirk Bruck an der Leitha sowie in Wien-Favoriten. Für die Kriminalisten ein echter Jackpot: Denn, fein säuberlich gebündelt, waren 250.000 Euro - 100-, 200- und 500-Euro-Scheine - in vorher freilich ausgewaschenen Gulasch- sowie Nudelsuppendosen verborgen.