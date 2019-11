Spezialisiert hatten sich die zwei Kriminellen, 40 und 44 Jahre alt, auf Betrügereien via Internet. Gemeinsam mit einer Ungarin (42) boten sie per Inseraten auf Verkaufsplattformen Waren aller Art an. Das Geld dafür ließ sich die Bande auf Konten überweisen, die unter falschen Namen liefen. Die bezahlten Artikel bekamen die gutgläubigen Geschäftspartner nie. Eine andere Masche: Die Täter gaben auch vor, Waren erwerben zu wollen. Die Pakete ließen sie sich an gemietete Scheinadressen schicken. In die Falle gelockt wurden die Verkäufer mithilfe gefälschter Zahlungsbestätigungen. „Darüber hinaus hatten die Beschuldigten bei Versandhäusern vor allem Münzen und Jagdutensilien bestellt, aber nicht bezahlt. Für diese Zusendungen waren mehrere Wohnungen unter falschen Namen angemietet worden.