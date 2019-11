Der Nationalrat befasst sich am Dienstag im Rahmen einer Sondersitzung mit den schweren Vorwürfen in der Affäre um die Casinos Austria. Die SPÖ brachte dazu am Dienstagvormittag eine Dringliche Anfrage an Finanzminister Eduard Müller ein, der in der Causa um Korruptionsverdacht und Postenschacher beim teilstaatlichen Glücksspielkonzern Auskunft geben soll. Man will unter anderem wissen, inwiefern neben FPÖ-Akteuren auch türkise Politiker in die Affäre verwickelt waren und ob es tatsächlich Gegengeschäfte in Form von Glücksspiellizenzen gegeben hat. Debattiert wird die Anfrage ab 13 Uhr.