Seit gut 23 Jahren warten Bewohner und Wirtschaftstreibende in Wernberg auf den Autobahn-Vollanschluss. Ab 2022 wird man endlich in beide Richtungen auf die „Süd“ fahren können. Asfinag, Land sowie Wernberg, Velden, Rosegg und Villach teilen sich die Baukosten in Höhe von 11,2 Millionen Euro.