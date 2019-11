“Fridays for Future“-Demonstrationen in Kärnten und Osttirol

Die „Fridays for Future“-Proteste am Freitag sind Teil des vierten weltweiten Klimastreiks. In Klagenfurt wird ab 11.55 Uhr - also fünf vor zwölf - protestiert, Treffpunkt ist der Heiligengeistplatz. Zeitgleich startet die Demo am Egger-Lienz-Platz in Lienz. Im Villacher Stadtpark geht es um 12.30 Uhr los.