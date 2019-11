Nur 25 Prozent der Plastikverpackungen kommen in Recycling-Prozess

Bioplastik ist laut Greenpeace ebenso keine ökologische Alternative, da es sich nach der Verarbeitung in den meisten Fällen kaum vom herkömmlichen Kunststoff unterscheidet. Gelangt es ins Meer, ist es für Meerestiere oft genauso gefährlich. Zudem wird es in der industriellen Kompostierung aufgrund langer Abbauzeiten überwiegend aussortiert und mit dem Restmüll verbrannt. Auch in den Recyclingprozess würden in Österreich nur 25 Prozent der Plastikverpackungen gelangen - der Rest wird verbrannt.