Extra-Schichten

Unweit des Hauses von Dominik in Ulten wurden im November in der Bäckerei von Richard Schwienbacher und Sohn Hannes Extra-Schichten geschoben. Für „ihren“ Domme, für den das täglich Brot von „dahoam“ das Ein und Alles in der Renn-Vorbereitung ist. Hundert Prozent Vollkornmehl (mit Salz aus dem Himalaja-Gebirge) für hundert Prozent Power.