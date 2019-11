Stillstand gibt‘s aber keinen. Schließlich wollen beide eines Tages in die Fußstapfen von Vorzeigekollegin Alisa Buchinger treten, die bei der Heim-WM in Linz einst Gold in der allgemeinen Klasse geholt hat. Apropos Buchinger: Die startet wie die Rettenbacher-Twins und Stefan Pokorny bei der Premier League am Wochenende in Madrid. Pause gibt‘s wirklich keine - auch im Verband. Der baut neben dem Kumite-Schwerpunkt in Saalfelden nun ebendort ein zweites Leistungszentrum für die Kata-Disziplin auf.