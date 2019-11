Erinnerungen an legendäres Rendi-Wagner-Interview

Das Bild, als Michael Schickhofer endlich den wartenden Journalisten Rede und Antwort stand, erinnerte an die schaurige Halbdunkel-Szenerie, als Pamela Rendi-Wagner vor die Kamera trat, um zu verkünden, dass die SPÖ die Regierung Kurz per Misstrauensantrag abwählen würde. Auch in Graz sammelten sich die Landesräte hinter dem Noch-Parteichef. Aber Rückenstärken sieht anders aus. Die traurig-versteinerten Mienen wirkten aufgesetzt. Man wollte wohl signalisieren: Wir im Hintergrund gehen nicht zur Tagesordnung über - egal, was der Chef da vorne sagt.