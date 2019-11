Die Tauernstrecke in Kärnten und die Drautalstrecke in Osttirol bleiben weiterhin gesperrt. Die Aufräumarbeiten laufen auf Hochtouren, gestalten sich aber teilweise sehr schwierig. Die Drautalstrecke in Osttirol wird voraussichtlich bis Ende Jänner 2020 aufrecht bleiben, über die Dauer der Sperre der Tauernstrecke wird frühestens am Mittwoch, 27.11., entschieden.