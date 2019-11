Ein großer Schlag ist europäischen Ermittlern und der Polizeibehörde Europol im Kampf gegen dschihadistische Propaganda im Internet gelungen. „Soweit wir wissen, ist der IS nicht mehr im Internet präsent“, erklärte der Sprecher der belgischen Staatsanwaltschaft, Eric Van Der Sypt, am Montag. Belgien hatte bei der mehrtägigen Aktion, die am Sonntag zu Ende ging, die Leitung übernommen.