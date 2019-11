Nach ihrem in Levi aufgestellten Sieg-Rekord hat US-Skistar Mikaela Shiffrin ihr neues Rentier Ingemar getauft! Shiffrin, die am Samstag mit ihrem 41. Slalom-Erfolg im Weltcup in der „ewigen Bestenliste“ den bisherigen Rekordhalter Ingemar Stenmark überholt hat, wollte dies als Reminiszenz an die schwedische Legende verstanden wissen.