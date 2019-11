Die 380 kV-Gegner führten zahlreiche Argumente ins Treffen: Die Leitungsverluste seien bei der Stahlmasten doppelt so hoch, die Gefahren durch Klimakatastrophen ein Vielfaches. Ganz zu schweigen von den gesundheitlichen Risiken der Bewohner in unmittelbarer Nähe. „Du hast die Möglichkeit, beim Finanzminister anzuklopfen“, forderte Sprecher Theodor Seebacher von der IG-Erdkabel via Megafon den Landeshauptmann auf. Auch eine parlamentarische Prüfung wünschen sich die Gegner. Haslauer versprach einen Brief an den Minister: Man möge mit dem Bau noch zuwarten, solange Beschwerden anhängig sind.