Ein steirischer Milizsoldat schoss sich am Sonntag an der burgenländisch-ungarischen Grenze bei einer Entladungsübung mit einer Pistole unabsichtlich in den Fuß. Er musste ins Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen werden. Die gute Nachricht: Der 34-Jährige soll schon demnächst entlassen werden können.