Auch Salzburger Firmen stocken zunehmend auf und machen ihre Dächer zum „Kraftwerk“: Die Anlage bei Sony in Thalgau nahm gerade ihren Betrieb auf. Große Flächen gibt es bei GMT Wintersteller und am Dentalwerk Bürmoos. Und am Klinikdach in Zell am See werden pro Jahr 107 Tonnen CO2 eingespart.