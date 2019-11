Jede fünfte Frau in Österreich erleidet im Laufe ihres Lebens körperliche oder sexuelle Gewalt. Der Großteil davon passiert in den eigenen vier Wänden – und damit meist verborgen. Um das Problem zu beleuchten, riefen die UN-Frauen die Kampagne „Orange the world“ ins Leben: 16 Tage lang setzt auch Salzburg ein Zeichen.