SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner steht unter internem Dauerbeschuss. Die Rebellen haben sich in Stellung gebracht und sägen jeden Tag ein bisschen weiter am Sessel der Obfrau. Diese will ihren Platz nicht räumen und tritt nun die Flucht nach vorne an. Sie verordnet den Roten einen strikten Sparkurs, Kündigungen stehen an.