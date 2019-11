In den Mischverkehr hineindrängeln müssen

Der negative Effekt: Noch mehr Radler als bisher, die gerade den schmalen Gehsteig„radweg“ auf der Brücke überstanden haben, müssen sich bei der Busbucht vor dem AEC in den Mischverkehr drängeln - sofern sie überhaupt an den Bussen oder stauenden Fahrzeugen vorbeikommen.