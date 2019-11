Real Madrids Trainer Zinedine Zidane ist ein Fan von Frankreichs Fußball-Star Kylian Mbappe, der am Dienstagabend mit Paris Saint-Germain in der Champions League bei Spaniens Rekordmeister zu Gast ist. „Ich bin schon in ihn verliebt“, gestand Zidane am Montagnachmittag bei der Abschluss-Pressekonferenz vor dem Spiel. Er schätze Mbappe, den er schon lange kenne, „vor allem als Person“.