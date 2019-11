Nagl beklagt niedrige Wahlbeteiligung

Bürgermeister Nagl ließ in einem Statement Glückwünsche an Hermann Schützenhöfer ausrichten und beklagte die niedrige Wahlbeteiligung: „Gratulation an Hermann Schützenhöfer, der die ÖVP nach vielen Jahren wieder auf Platz 1 bei einer Landtagswahl in Graz geführt hat. Nach der letzten Grazer Gemeinderatswahl, der EU-Wahl und der Nationalratswahl bleibt die ÖVP zum vierten Mal in Serie die Nummer 1 in Graz. Leider ist die Wahlbeteiligung im Vergleich zu den letzten Wahlen noch einmal weiter gesunken. Als Bürgermeister ist es ein klares Ziel von mir, der Politikverdrossenheit entgegenzutreten.“