In letzter Sekunde wurde Montagfrüh eine Mutter in Linz-Urfahr zur Lebensretterin. Sie brach die Tür zum Badezimmer auf, fand dort ihre bewusstlose Tochter. Beim Betreten der Wohnung schlug der Kohlenmonoxid-Warner der Rettungskräfte an. Die 18-Jährige wurde ins Spezial-Klinikum Graz eingeliefert