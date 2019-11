Nigeria gilt als Hotspot solcher Betrugsnetzwerke, die ihre Fühler in die ganze Welt ausstrecken. Die Standortwahl hat mehrere Gründe - ökonomische wie sprachliche. Zu den wirtschaftlichen Gründen zählt, dass in dem 190-Millionen-Einwohner-Staat hohe Arbeitslosigkeit und ein niedriges Lohnniveau herrschen. Liebesschwindel ist also einträglicher als ein ehrlicher Job - wenn man überhaupt einen findet. Weil die Amtssprache Englisch ist, ist es für Liebesschwindler einfach, sich mit ihren Opfern zu verständigen und nicht durch fehlerhaftes Englisch als Betrüger entlarvt zu werden. Dass es in dem Land im Gegensatz zu anderen afrikanischen Staaten eine vergleichsweise gut ausgebaute Internet-Infrastruktur gibt, spielt ihnen ebenfalls in die Hände.