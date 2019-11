Interessanter Vergleich

Fischer zieht einen interessanten Vergleich: „Bis 1960 gab es nur reine Kochbücher, wo eigentlich alles Wissenswerte drin gestanden ist. Dann kamen die Ratgeber mit Tipps für Diäten und Fitness dazu. Seit den 90er Jahren gibt es immer mehr Skandallektüre wie ,Dumm wie Brot‘, ,Weizenwampe‘ oder sogar ,Böses Gemüse‘. Für mich ist das auch ein Zeichen einer gewissen Arroganz, weil wir es gewöhnt sind, immer viel zum Essen zu haben. meine Oma hat den Zweiten Weltkrieg miterlebt, die weiß genau, was Hunger ist. und das sind nur zwei Generationen Unterschied.“ Fischer hofft auf eine gesellschaftliche Trendwende. Ihre Plattform gibt lebenspraktische Tipps, zum Beispiel, was man mit dem kocht, was man zuhause hat.