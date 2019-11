Nach einem Traktorunfall am 17. August 2019 in Henndorf, bei dem ein 13-Jähriger ums Leben kam, muss nun der Lenker vor Gericht. Dem 16-Jährigen wird fahrlässige Tötung vorgeworfen, wie Gerichtssprecher Peter Egger der „Krone“ bestätigte. Der damals 15-Jährige soll seinen Freund sorgfaltswidrig am Trittbrett mitfahren haben lassen.