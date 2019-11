„Sie sind unter den 20 Glücklichen für eine Kinotour. Herzlichen Glückwunsch!“ Per Facebook-Messenger flatterte der Tirolerin die an und für sich erfreuliche Nachricht von „Cineplexx Innsbruck“ ins Haus. „Die Freude darüber war riesig, zumal ich erst vor wenigen Tagen an diesem angeblichen Gewinnspiel mitgemacht habe“, erklärt die 30-Jährige der „Krone“. Dass von ihr 2 Euro Versandkosten verlangt wurden, damit ihr die Kino-Tickets zugeschickt werden, machte die Unterländerin nicht stutzig. „Ich habe mir sogar von einem Verwandten die Kreditkarte geborgt, weil ich selbst gar keine habe.“