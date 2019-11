Einer der beiden Männer wurde nun im Burgenland festgenommen, der zweite in Kärnten. Sie sind teilweise geständig und wurden in eine Justizanstalt gebracht, berichtete die Polizei. Die Frau wurde befragt, bestritt aber ihre Beteiligung. Bei einer Hausdurchsuchung in Tirol seien außerdem Münzen, Briefmarken und Jagdzubehör sichergestellt worden. Die Ermittlungen laufen, derzeit werde insbesondere nach weiteren Opfern in verschiedenen europäischen Ländern gesucht, betonte die Polizei. Die Bediensteten des Landeskriminalamtes Burgenland würden in dem Fall eng mit Dienststellen im Burgenland, Niederösterreich, Kärnten und Tirol zusammenarbeiten.