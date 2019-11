Am 24. November in den Nachmittagsstunden führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Obernberg am Inn auf der B148 in Katzenberg, Gemeinde Kirchdorf am Inn, Verkehrskontrollen durch. Gegen 14.45 Uhr wurde ein Klein-Lkw zur Kontrolle angehalten. Bei näheren Überprüfungen stellte sich heraus, dass der 38-jährige rumänische Lenker bis März 2018 in Linz wohnte und nach Rumänien verzogen ist. Der Verdächtige ist weiters seit Oktober 2018 von der Staatsanwaltschaft Linz wegen Eigentumsdelikten zur Fahndung bzw. Festnahme ausgeschrieben. Der 38-Jährige wurde festgenommen und die Justizanstalt Linz eingeliefert.