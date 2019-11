Am vergangenen Freitag stahl ein zunächst unbekannter Täter in der Tiefgarage einer Wohnanlage in Kirchberg zwei Kennzeichen. „Da es in den letzten Monaten dort immer wieder zu ähnlichen Vorfällen kam, nahm der Zulassungsbesitzer, ein 39-jähriger Österreicher, daraufhin mit einem 77-jährigen Nachbarn Kontakt auf“, heißt es vonseiten der Polizei.