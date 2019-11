Wäre es in eurer Form nicht sogar erstrebenswerter, eine neue Szene zu begründen oder eine allumfassendere Szene anzuführen?

Es benötigt so viele Sicherheiten, um eine Szene zu kreieren. Wenn du siehst, was in Seattle 1991 passiert ist, ist das noch immer unbeschreiblich. Aber jeder, der damals beteiligt war, würde dir sagen, dass es ja viel früher damit angefangen hat. Es gab Nirvana viel früher, Soundgarden seit 1984 und auch Mudhoney waren schon da. Es passierte einfach zufällig, dass all ihre signifikanten Alben 1991 erschienen. Sie kamen quasi zur selben Zeit heraus. Die Jungs waren untereinander alle befreundet und sind immer zusammen abgehangen - das ist eigentlich ein einzigartiger Zufall in der Musikhistorie. Viele haben versucht, so etwas wieder zu erschaffen, aber es gelang niemals. Stockholm mit seiner Death-Metal-Szene ist an diesem Grundgedanken nah dran, natürlich. Das war auch in der fast gleichen Ära, aber auch dort war nie etwas geplant. Es ist einfach so passiert. Johnny Hedlund wurde bei Nihilist gefeuert und gründete dann Unleashed. Da war niemals etwas auf Papier vorgezeichnet, alles geschah organisch. Ich versuche eher weit von dieser Szenenidee wegzuschwimmen. Ich habe mit den Jahren auch Dinge realisiert, die mir früher nie so klar waren. Ich werde niemals meine Gang haben, die ich immer wollte. Ich werde niemals ein guter Bandleader sein, weil ich dafür zu sehr Diktator bin. Ich habe eingesehen, dass ich es nur so machen kann. Ich wollte nie so sein, aber ich bin so und kann es nicht ändern. Ich werde auch niemals 1965 geboren worden sein, was ich mir oft wünsche. You Can’t Always Get What You Want. (lacht) Aber es läuft gut und ich bin mit meinem Leben sehr zufrieden. Meine größte Angst wäre, dass meiner Familie etwas zustößt. Wenn da etwas passieren würde, wäre all das hier mit der Band für nichts.