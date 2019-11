Mit harten Bandagen gekämpft wurde - wie erst jetzt von der Polizei bekannt gegeben - in der Nacht auf vergangenen Freitag in Neustift im Tiroler Stubaital. Vier Briten zwischen 21 und 24 Jahren gingen auf ihre zwei ebenfalls britischen Vorgesetzten (34, 38) los und verprügelten sie. Der 38-Jährige konnte sich der Attacke kurz darauf entziehen, lief davon und versteckte sich rund 30 Minuten unter einem Bus. Daraufhin ließen die vier Brutalo-Männer ihre Wut am verbliebenen 34-Jährigen aus.