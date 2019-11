„Speed Friending“ ist der neue Trend in Wien

Immer mehr Menschen sind alleine. Noch nie gab es so viele Single-Haushalte wie derzeit, solo in den Urlaub zu fliegen ist mittlerweile keine Ausnahme mehr, Kontakt mit Nachbarn gibt es vor allem in der Stadt so gut wie kaum. Gerade Erwachsene haben es nicht leicht, neue Freunde zu finden. Angebote als Hilfe zur Partnersuche gibt es genügend, für platonische Beziehungen gibt es wenig. Bis jetzt. Im Nachbarschaftszentrum Hilfswerk im 6. Bezirk findet am Freitag nämlich eine „Speed-Friending“-Veranstaltung statt.