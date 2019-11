Mit einem beherzten Einsatz hat ein Autofahrer in Italien nach dem Einsturz eines Autobahnviadukts (siehe Video oben) am Wochenende womöglich eine Katastrophe verhindert. Mit ausgebreiteten Armen vor der Bruchstelle stehend, warnte der 56 Jahre alte Wachmann Daniele Cassol einen Fernbus, wie mehrere italienische Zeitungen am Montag berichteten. In Ligurien und Piemont, wo im November Niederschlag für ein ganzes durchschnittliches Jahr gemessen wurde, wächst die Sorge wegen des schlechten Zustands der Straßen.