„Eine Universität darf kein Vernetzungsort von Rassist_innen, Sexist_innen und Faschist_innen werden“, betont Zissi Fritsche (Grüne und Alternative StudentInnen/GRAS) am Montag in einer Aussendung. An der Uni Wien ortet sie ein „strukturelles Problem“ und fordert von dieser Maßnahmen, um die Verbreitung solcher Ideologien künftig zu verhindern. So sollten etwa Lehrende vor den Vorlesungen betonen, dass die Uni ein diskriminierungsfreier Raum ist, so Fritsche.