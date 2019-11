Bereits in dieser Woche hat Neumayer die Chance beim ITF Junioren-Turnier der Kategorie A im mexikanischen Merida weitere Punkte zu sammeln und den nächsten Sprung in der Weltrangliste zu machen. Zum Auftakt trifft der Pongauer dort auf den an Nummer sechs gesetzten Franzosen Timo Legout (ITF-Rang 51).