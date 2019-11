„Wildes“ Risiko lauert

Besonders hoch ist jetzt im Herbst auch die Gefahr von Wildunfällen. Allein im Vorjahr wurden in Tirol bei fast 2000 Kollisionen 18 Personen verletzt. „Die bei einem Wildunfall wirkenden Kräfte sind enorm: Die Wucht, mit der ein Rothirsch bereits bei einer Geschwindigkeit von 60 km/h auf eine Windschutzscheibe prallt, entspricht in etwa der Masse eines ausgewachsenen Elefanten - fünf Tonnen“, rechnet das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) vor. Ist ein Tier auf der Fahrbahn, sofort bremsen, abblenden und hupen. "Im Fall einer Vollbremsung sollte man das Lenkrad so fest wie nur möglich umgreifen und das Fahrzeug nicht verreißen. Vorsicht: Wildtiere sind nur selten alleine unterwegs!