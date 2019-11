So ein Schaumbad hat sich Evelyn aber auch verdient. Denn nicht nur die Choreografien, sondern auch das Styling für die Show verlangen der Ex-Dschungelcamp-Siegerin einiges ab. Wie die Reality-Blondine nämlich kürzlich verriet, gibt es an den feschen Kleidchen einen großen Haken: Sie sind nämlich so eng, dass man einfach keine Chance hat, sie ohne helfende Hände anzuziehen. Und deswegen steht Evelyn Burdecki auch das eine oder andere Mal halb nackt am Gang vor ihrer Garderobe.