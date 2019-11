Shakira mit dabei

Pique verfolgte die rührenden Momente zufrieden neben seiner Frau Shakira auf der Tribüne. Die Kolumbianerin hatte den Finaltag mit einem Konzert auf dem Centre Court eingeleitet, Nadal und Co. sorgten danach für die sportliche Show. So hatte sich der Fußball-Star des FC Barcelona, der in der vergangenen Woche täglich im Privatjet zwischen Madrid und Barcelona hin- und hergeflogen war, das vorgestellt.