Von Bürgerservice über Förderungen bis hin zu Familie

Im Sinne eines praktischen Servicegedankens bietet die App auch einen Grundüberblick über Leistungen des Landes wie etwa Bürgerservice, Förderungen oder Familie. So können die künftigen App-BenutzerInnen recht unkompliziert erfahren, zu welchen Bereichen das Land Tirol Förderungen anbietet. Auch wenn es in einem ersten Schritt noch nicht möglich ist, diese Förderungen direkt via App auszufüllen und abzusenden, ist es aber durchaus das Ziel, auch diese technische Stufe Schritt für Schritt umzusetzen und so mit der Zeit zu gehen. Wer sich über Themen wie Regierung, Wirtschaft & Arbeit, Bildung & Wissenschaft, Gesundheit & Pflege informieren möchte, kann dies in der App ebenso schnell und unkompliziert machen.