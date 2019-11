Für die Freiheitlichen verschärft sich die Lage nach der neuerlichen Wahlschlappe in der Steiermark weiter. Ein halbes Jahr nach dem Ibiza-Video hat sich die Partei immer noch nicht stabilisiert. An FPÖ-Chef Norbert Hofer übt allerdings kein Blauer offen Kritik - für seinen Vorgänger, der am Wochenende einen Comeback-Wunsch geäußert hatte, gilt das keineswegs.