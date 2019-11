Jubel bei Bayer Leverkusen! Der Klub von Julian Baumgartlinger (ab der 46. Minute im Einsatz), Aleksandar Dragovic und Ramazan Özcan (beide auf der Bank) gewinnt am Dienstag in Gruppe D bei Lok Moskau mit 2:0. Damit steht Leverkusen zumindest sicher in der Europa League. Galatasaray Istanbul kassierte in Gruppe A gegen Brügge einen Last-Minute-Ausgleich. Am Ende hieß es 1:1.