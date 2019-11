Weltweit fielen unzählige Investoren auf sie herein - in Europa insbesondere in Deutschland und Großbritannien, die größten finanziellen Schäden durch den OneCoin-Betrug sollen laut Bartletts Recherchen aber in China entstanden sein, wo allein 2016 mehr als 400 Millionen Euro in OneCoin investiert wurden. In guten Quartalen spülte die Betrügerei mehr als 600 Millionen Euro in die Kassen der Betrüger - auch, weil man Pyramidenspiel-Mechanismen nutzte, damit Investoren ihrerseits wieder viele neue Investoren anlockten. Über die Jahre sollen auf diesem Weg mehrere Milliarden Euro zusammengekommen sein.