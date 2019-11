Die Wiener ÖVP nimmt nicht nur Schüler in die Pflicht, sondern auch Eltern. Dabei sorgen die türkisen Vorstellungen für Staunen. Im Gemeinderat am Dienstag bringt die ÖVP einen Antrag auf Bildungskurse für Eltern ein. Mütter und Väter, die brav an Kursen teilnehmen, sollen mit Geld belohnt werden.