Der Österreicher steht deshalb nicht im Kader von Trainer Hansi Flick, der ihn zuletzt in den höchsten Tönen lobte. Für den jüngst in der Innenverteidigung aufgebotenen Alaba dürfte neben Javi Martinez der deutsche Ex-Internationale Jerome Boateng auflaufen, der zuletzt in der Bundesliga rot-gesperrt war.