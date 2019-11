Rendi-Wagner wünscht alles Gute

SPÖ-Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner fand dankende Worte für den zurückgetretenen Schickhofer: „Ich bedanke mich bei Michael Schickhofer für seinen Einsatz und seine engagierte Arbeit, die er für die Steiermark und die SPÖ geleistet hat. Michael Schickhofer hat die steirische SPÖ in einer schwierigen Zeit übernommen. Mit konsequenter und guter Arbeit ist es ihm gelungen, viele wichtige sozialdemokratische Meilensteine zum Wohle der Steirerinnen und Steirer umzusetzen“, heißt es in einer Aussendung. „Für seinen neuen Lebensabschnitt wünsche ich ihm und seiner Familie alles Gute“, so Rendi-Wagner.