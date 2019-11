Gerade in der kalten Jahreszeit sind Autofahrer auf einen effektiven und wintertauglichen Scheibenreiniger angewiesen. Dank tief stehender Sonne und Salzfilm auf der Scheibe kann man leicht in einen Blindflug geraten. Doch nicht jeder Reiniger wird den erhöhten Anforderungen gerecht, wie die Gesellschaft für Technische Überwachung (GTÜ) in einem Vergleichstest mit zehn Winterscheibenreiniger festgestellt hat. In Hinblick auf Wirkung und Preis wurden zum Teil deutliche Unterscheide festgestellt. Die frohe Botschaft für Verbraucher: Ein guter Scheibenreiniger muss nicht teuer sein.