Nach monatelangen umfangreichen Ermittlungen gelang es der Suchtmittelgruppe der Polizeiinspektion Leibnitz die Tätergruppe auszuforschen. Nach Abschluss der Ermittlungen stehen die Tatverdächtigen, alle aus den Bezirken Leibnitz und Südoststeiermark, im Verdacht, in den letzten drei Jahren 11,5 Kilogramm Amphetamin, 16,1 Kilogramm Marihuana, 290 Stück XTC Tabletten sowie eine geringe Menge an MDMA, Kokain, Haschisch und LSD Trips gewinnbringend in den Bezirken Leibnitz und Südoststeiermark verkauft zu haben. Der Straßenverkaufswert der Drogen beläuft sich auf etwa 220.000 Euro.