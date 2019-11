Die San Francisco 49ers und die New England Patriots haben in den Sonntagsspielen der National Football League (NFL) ihren jeweils zehnten Saisonsieg gefeiert. Die 49ers setzten sich im Heimspiel gegen die Green Bay Packers problemlos mit 37:8 (23:0) durch, während Titelverteidiger New England beim 13:9 (10:6) zu Hause gegen die Dallas Cowboys hart zu kämpfen hatte.